Книги по саморазвитию возглавили Всероссийский книжный рейтинг

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Российский книжный союз представил Всероссийский книжный рейтинг, сообщает ТАСС.

Рейтинг из 50 книг возглавило произведение Джен Синсеро «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед». Продажи этой книги в 2020 году оценивают в 70 млн руб.

На втором месте также книга по саморазвитию — бестселлер Михаила Лабковского «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», который собрал около 60 млн руб.

Третью строчку заняла книга израильского популяризатора науки Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества».

В основу рейтинга легли данные продаж в рублях за период с 1 ноября 2019 года по 30 ноября 2020 года, предоставленные тремя крупными продавцами книг онлайн и офлайн.

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