Юристы Деппа назвали нечестным суд с The Sun и хотят апелляции

Юристы актера Джонни Деппа хотят оспорить вердикт по делу против The Sun, в результате которого суд признал Деппа «бьющим жену» и отказался удовлетворять иск актера о клевете. Об этом сообщает The Guardian.

Судья Джастис Никол объявил 12 из 14 заявленных случаев насилия по отношению к экс-супруге Эмбер Херд доказанными, однако адвокаты артиста уверены, что Никол проигнорировал признаки того, что показания Эмбер Херд могли быть ложными, а также не принял во внимание показания свидетелей со стороны Деппа.

Адвокат актера Дэвид Шерборн назвал такой суд нечестным и заявил, что попросит об апелляции, если суд предоставит такую возможность.

Ранее фильмы с Джонни Деппом исчезли из библиотеки американского видеосервиса Netflix.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Эмбер Херд — змея, верните Джонни»: Netflix удалил все фильмы с Деппом

— Миккельсен рассказал о том, как заменит Деппа в «Фантастических тварях»

— Решение Netflix избавиться от фильмов с Деппом возмутило соцсети