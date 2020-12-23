СК ведет проверку после статьи о наследстве Крючкова

Следственный комитет начал проверку после публикаций в СМИ о вдове актера Николая Крючкова Лидии, оказавшейся в психиатрической больнице.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК Юлию Иванову.

В клинику вдову артиста якобы отправила дочь из-за спора об элитной трехкомнатной квартире. «По факту возможных противоправных действий, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой – вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова, ...организована доследственная проверка», — уточнила Иванова.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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