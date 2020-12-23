Василий Лановой стал почетным гражданином Москвы

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Народный артист СССР Василий Лановой получил звание «Почетный гражданин Москвы», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение Московской городской думы.

Сейчас оформляется постановление о присвоении звания «Почетный гражданин Москвы» Василию Лановому. Соответствующий проект постановления был ранее внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным. «С его именем связана целая эпоха в истории отечественного театра и кинематографа. «Уверен, что это решение поддерживают миллионы москвичей, для которых Василий Лановой — пример истинного патриота, коренного москвича, верного сына своего народа, который многое сделал для нашей культуры и сохранения памяти о Великой Отечественной войне», — цитирует ТАСС председателя московского парламента Алексея Шапошникова.

86-летний Лановой — звезда фильмов «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры», артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, где служит более 60 лет. Также артист заведует кафедрой сценической речи Театрального училища имени Бориса Щукина и является председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк».

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