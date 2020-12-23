«Чужак» стал самым популярным новым сериалом 2020 года среди россиян

Основанный на одноименном хоррор-романе Стивена Кинга сериал «Чужак» стал самым популярным новым сериалом года среди россиян, сообщает сервис Amediateka со ссылкой на собственные данные.

«Чужак» возглавил рейтинг наиболее просматриваемых новых сериалов, вышедших на платформе в уходящем году.

В топ-10 также вошли «Отыграть назад», «НольНольНоль», «Третий день», «Перри Мейсон», «Дьяволы», «Банды Лондона», «Допрос», «Светила», «Авеню 5».

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