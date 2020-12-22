Александра Пахмутова и Николай Добронравов госпитализированы с COVID-19

Композитор Александра Пахмутова госпитализирована с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на близкую знакомую к семье.

Агентство отмечает, что вместе с ней был госпитализирован ее муж поэт Николай Добронравов.

Собеседница уточнила, что супруги были госпитализированы в ЦКБ.

«Чувствуют себя нормально», — добавила она.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 77,5 млн заболевших, свыше 54,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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