«Дом-2» может переехать с ТНТ на СТС
Елена Арнольдова
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Реалити-шоу об отношениях «Дом-2» может переехать с телеканала ТНТ в онлайн-кинотеатр или на «СТС Медиа».
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.
Шоу стартовало в эфире канала в 2004 году и стало одним из самых резонансных на российском телевидении. В эфире участники пытались найти и построить свою любовь. Последний выпуск шоу перед закрытием на ТНТ выйдет в эфир 30 декабря.
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