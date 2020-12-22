«Дом-2» может переехать с ТНТ на СТС

Реалити-шоу об отношениях «Дом-2» может переехать с телеканала ТНТ в онлайн-кинотеатр или на «СТС Медиа».

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Шоу стартовало в эфире канала в 2004 году и стало одним из самых резонансных на российском телевидении. В эфире участники пытались найти и построить свою любовь. Последний выпуск шоу перед закрытием на ТНТ выйдет в эфир 30 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Baza назвала возможную причину закрытия «Дома-2»

— СМИ раскрыли доходы Бузовой и Бородиной в «Доме-2»

— Максим Фадеев одобрил закрытие «Дома-2» на ТНТ