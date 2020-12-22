Рэпер Face свел татуировки с лица

Рэпер Face (Иван Дремин) представил на YouTube клип на песню «Рэйман».

В клипе Дремин ездит на машине с водителем, читает книги в библиотеке и носит строгий костюм. Лицо артиста, прежде зататуированное, в клипе показано чистым. «Да, я свел татуировки», — написал Face в комментариях.

Поклонники артиста предположили, что рэпер мог воспользоваться тональным кремом либо «свести» татуировки при помощи компьютерной графики.

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