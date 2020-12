Netflix показал логотип анимационного «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix показал в Twitter логотип анимационного фильма «Кошмар волка» — приквела «Ведьмака», рассказывающего о Весемире.

Пользователям соцсетей создатели «Ведьмака» предложили выбрать, что именно показать — логотип или иллюстрацию к обычаю «право неожиданности». За логотип проголосовало меньшее количество пользователей, однако продемонстрировали именно его.

Мультфильм «Кошмар волка» выйдет в 2021 году.

Первый сезон фантастического сезона «Ведьмак» вышел на Netflix 20 декабря 2019 года. Новый сезон будет называться не просто «Ведьмак-2» — он должен получить подзаголовок «Таинственные монстры». Премьера сезона, в котором главный герой столкнется с таинственными монстрами, запланирована на 2021 год.

Surprise!



Your benevolent bard comes to you today with exciting developments: Presenting a very first look at the "Nightmare of the Wolf" logo. #Witchmas pic.twitter.com/TGJyjzV8hl