Максим Фадеев одобрил закрытие «Дома-2» на ТНТ

Продюсер Максим Фадеев в Instagram одобрил закрытие реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ.

Фадеев признался, что всегда хотел посмотреть в глаза авторам проекта об отношениях. Истории любви, разворачивавшиеся на шоу, он считает ложью. «Ложью нас кормили, как сладкой ватой. На этих надутых губах, носах, скулах, фальшивых волосах выросло поколение, которому кажется, что фальшивые нос и губы – это красиво», — посетовал продюсер.

По мнению Фадеева, подобные «Дому-2» проекты стали причиной появления жестоких стримов — таких, как тот, в котором блогер Mellstroy избил модель.

Реалити-шоу «Дом-2» выходило на ТНТ с 2004 года. Ранее стало известно сначала о его закрытии, а после — о прекращении выхода на канале ТНТ и смене формата.

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