Мультфильм для дошкольников стал самым популярным сериалом Netflix в 2020 году

Мутипликационный сериал для дошкольников «CoComelon: Песни для детей» стал самым популярным сериалом Netflix в 2020 году, сообщает Business Insider со ссылкой на исследование Reelgood.

Он возглавил список проектов, которые наиболее часто попадали в десятку самых просматриваемых на стриминговом сервисе с учетом места, которое они занимали в десятке. На втором месте в этом топе оказался «Офис», на третьем — «Ход королевы», также в список попали «Король тигров», «Озарк», «Внешние отмели», «Академия Амбрелла», «Кобра Кай», «Слепая любовь».

Кроме того, был составлен список самых популярных сериалов на основе количества появлений в десятке самых востребованных проектов без учета занимаемого места. В этом топе первым стал «Офис», «CoComelon: Песни для детей» получил второе место, а «Озарк» — третье.

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