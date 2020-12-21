Сергей Шнуров назвал стоимость своего выступления на корпоративах

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, сколько стоит его выступление на корпоративах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, спрос на выступления на корпоративах во время пандемии коронавируса не снизился.

Музыкант отметил, что обычно дает два частных выступления в месяц и не играет в новогоднюю ночь. При этом он вспомнил, что в прошлом году группа выступала, так как «предложили какие-то огромные, существенные деньги».

Обычно выступление Шнурова обходится в 11,5 млн рублей.

«Как стоило выступление $150 тыс., так и стоит. Никуда — ни влево, ни вправо», — сказал артист.

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