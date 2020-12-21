Рэпер Lil Pump готовится к выпуску своей криптовалюты
Ника Пикекатлет
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Рэпер Lil Pump намерен выпустить собственную криптовалюту. Об этом сообщает Decrypt.
Издание отмечает, что криптовалюта получит название «PumpCoin» и будет запущена совместно с компанией Fyooz, которая помогает фанатам инвестировать в деятельность их кумиров.
«PumpCoin» будет доступна только для поклонников артиста за пределами США.
С покупкой геймеры смогут получить возможность проходить игры вместе с рэпером. Ожидается, что позднее криптовалюта также будет использована на платформе для взаимодействия со звездами.
«PumpCoin» можно будет приобрести в 2021 году.
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