Рэпер Lil Pump готовится к выпуску своей криптовалюты

Рэпер Lil Pump намерен выпустить собственную криптовалюту. Об этом сообщает Decrypt.

Издание отмечает, что криптовалюта получит название «PumpCoin» и будет запущена совместно с компанией Fyooz, которая помогает фанатам инвестировать в деятельность их кумиров.

«PumpCoin» будет доступна только для поклонников артиста за пределами США.

С покупкой геймеры смогут получить возможность проходить игры вместе с рэпером. Ожидается, что позднее криптовалюта также будет использована на платформе для взаимодействия со звездами.

«PumpCoin» можно будет приобрести в 2021 году.

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