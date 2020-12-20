Харламов посмеялся над вопросом Шнурова Путину

Юморист Гарик Харламов в Instagram высмеял музыканта Сергея Шнурова за вопрос президенту России Владимиру Путину.

Харламов выложил шуточную «полную версию» вопроса Шнурова с использование специального «звука цензуры», который обычно используют, чтобы скрыть ненормативную лексику.

«Эксклюзив! Полная версия вопроса Шнура!» — подписал видео Харламов.

Во время большой пресс-конференции Шнуров задал несколько вопросов президенту. Первый касался российских хакеров и выборов в США, а второй был про использование мата в речи русского человека. Путин поблагодарил Шнурова за то, что тот во время пресс-конференции не использовал ненормативную лексику, и предложил заменять мат на слово «редиска».

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