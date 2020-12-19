Джим Керри перестает играть Джо Байдена в SNL

Актер Джим Керри завершает работу над ролью Джо Байдена в комедийном шоу Saturday Night Live. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Хотя я должен был исполнять роль всего 6 недель, я был очень рад, что меня избрали президентом SNL <...> Я хотел бы идти вперед, зная, что Байден победил», – заявил Керри.

Он также отметил, что был лишь одним из «длинной череды гордых Байденов SNL».

«Saturday Night Live» — вечерняя музыкально-юмористическая передача на американском канале NBC, выходящая в эфир с 1975 года.

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