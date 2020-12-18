Baza назвала возможную причину закрытия «Дома-2»
Валерия Исполатова
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Шоу «Дом-2» на ТНТ закрывается из-за конфликта телеканала и продакшн-компании с Администрацией президента и Роскомнадзором. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.
По информации канала, отношения ТНТ с властями обострились, когда телеканалом занялся гендиректор компании «Газпром-медиа Холдинг» Александр Жаров.
Как отмечает Baza, чиновникам не понравился «скандальный имидж» «Дома-2» и всего телеканала.
По словам собеседников СМИ, производители шоу ищут площадки или каналы, где программа могла бы продолжить выходить в прежнем формате.
Ранее сообщалось, что ТНТ закрывает шоу «Дом-2», которое выходило в эфир с 2004 года.
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