Дочь Юрия Хоя спела в трибьют-альбоме «Сектора Газа»

Warner Music Russia представила альбом «Сектор Газа: Трибьют», состоящий из главных хитов рок-группы в исполнении коллег по сцене — современных музыкантов и легенд отечественной рок-сцены.

Альбом доступен онлайн в социальных сетях и на музыкальных платформах.

Песни покойного лидера группы Юрия Хоя (Клинских) исполнили «ДДТ», «СерьГа», «План Ломоносова», «7Б», «Голос Омерики», Znaki, «Мураками», «Сектор Газовой Атаки», «Монгол Шуудан», «Бродячий Цирк», «Гудтаймс», Clockwork Times, «Черный Вторник», Артур Беркут и другие исполнители.

Как певица дебютировала старшая дочь Юрия Хоя — Ирина Клинских. Она исполнила лирическую балладу «Твой звонок». Вокалистка оригинального состава «Сектора Газа» Татьяна Фатеева спела «Авто-мат».

Юрий Клинских скончался в возрасте 35 лет в 2000 году.