Концертный зал в Красноярске оштрафовали после выступления Zivert

Концертный зал «Гранд холл» в Красноярске оштрафовали за нарушения требований по профилактике COVID-19 во время проведения концерта певицы Zivert, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

«В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарного законодательства и материалы административного производства были направлены в суд», – указано в сообщении.

По решению районного суда Красноярска, зал оштрафован на 200 тысяч рублей, отмечает ведомство.

За все время пандемии в России выявлено более 2,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 49 тысяч — с летальным исходом.

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