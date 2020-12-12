Телеканалы внесут изменения в сетку вещания из-за смерти Гафта

Телеканалы изменят сетку вещания в субботу из-за смерти актера Валентина Гафта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы телеканалов.

Первый канал 12 декабря выпустит в эфир программу «Памяти Валентина Гафта». Она начнется в 21.20 после программы «Время».

Телеканал «Россия 1» покажет выпуск передачи «Белая студия» с Гафтом поздно вечером после художественного фильма. Кроме того, в понедельник, 14 декабря, выйдет повтор программы «Судьба человека» с участием артиста.

Советский и российский актер Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ, впервые появился на сцене в Театре имени Моссовета. Работал также в Московском драматическом театре (ныне Театр на Малой Бронной), в Театре имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»). В 1969 году он перешел в театр «Современник». В кино Гафт дебютировал в 1956 году, в фильме «Убийство на улице Данте».

Артист умер 12 декабря на 86-м году жизни.

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