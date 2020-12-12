Умер актер Валентин Гафт

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В субботу, 12 декабря, скончался актер Валентин Гафт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу артиста Ольгу Остроумову.

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — уточнила Остроумова.

Актер умер в возрасте 85 лет. Причина его смерти не уточняется.

В августе прошлого года Гафт был госпитализирован после инсульта. Позже его перевели в реабилитационный центр.

Советский и российский актер Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ, впервые появился на сцене в Театре имени Моссовета. Работал также в Московском драматическом театре (ныне Театр на Малой Бронной), в Театре имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»). В 1969 году он перешел в театр «Современник».

В кино Гафт дебютировал в 1956 году, в фильме «Убийство на улице Данте».