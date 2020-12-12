Россияне назвали самые любимые новогодние фильмы

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» по-прежнему остается любимой новогодней картиной россиян, американская лента «Один дома» оказалась на втором месте по популярности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Исследование основано на данных опроса 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 373 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 30 ноября по 7 декабря.

Так, советский фильм предпочли 26% респондентов, американский — 20%.

Россияне также назвали такие комедии, как «Елки» (6%), «Чародеи» (5%), «Иван Васильевич меняет профессию» (4%). По 3% россиян назвали любимыми новогодними фильмами «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика» и «Джентльменов удачи», по 2% — «Карнавальную ночь», «Морозко», а также фильмы «Гринч — похититель Рождества» и »Гарри Поттер».

Среди любимых новогодних мультфильмов оказались «Простоквашино» (20%), «Ну, погоди!» (16%), «Падал прошлогодний снег» (7%), «Двенадцать месяцев» (4%). По 3% респондентов назвали «Щелкунчика» и «Как Гринч украл Рождество», по 2% — «Жил-был пес», «Снежная королева» и «Холодное сердце».

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