Певица FKA twigs обвинила в насилии актера Шайю ЛаБафа

Британская певица Талия Дебретт Барнетт, известная под псевдонимом FKA twigs, подала в суд на американского актера Шайю ЛаБафа, обвинив его в насилии. Об этом пишет New York Times.

Артистка утверждает, что на протяжении их отношений, которые длились с 2018 по 2019 год, ЛаБаф неоднократно применял к ней физическое и эмоциональное насилие. Согласно иску, он бил и душил певицу, а также намеренно заразил ее венерическим заболеванием.

О подобных фактах и абьюзивном поведении ЛаБафа рассказала газете и его другая бывшая девушка.

Ранее актер заявил, что у него «нет оправданий своему алкоголизму или агрессии» и что он «просит прощения у тех, кого обидел», пишет издание.