Опубликован тизер второго сезона «Бэтвумен»
Александра Лисица
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На YouTube опубликован новый тизер второго сезона супергеройского сериала «Бэтвумен».
В ролике появляется Бэтмобиль и злодей, с которым предстоит сразиться супергероине в исполнении Руби Роуз, — Пугало, или психиатр Джонатан Крейн, ранее появлявшийся в мультфильмах и сериалах «Готэм» и «Титаны».
Премьера второго сезона сериала состоится 17 января.
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