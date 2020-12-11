Опубликован тизер второго сезона «Бэтвумен»

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На YouTube опубликован новый тизер второго сезона супергеройского сериала «Бэтвумен».

В ролике появляется Бэтмобиль и злодей, с которым предстоит сразиться супергероине в исполнении Руби Роуз, — Пугало, или психиатр Джонатан Крейн, ранее появлявшийся в мультфильмах и сериалах «Готэм» и «Титаны».

Премьера второго сезона сериала состоится 17 января.

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