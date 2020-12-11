Семья Кардашьян вернется на телевидение
Карина Казанцева
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Семья Кардашьян снимется в новой телепередаче, несмотря на объявление о завершении реалити-шоу о своей жизни. Об этом пишет Reuters.
Стриминговый сервис Hulu 10 октября заявил, что подписал соглашение с Ким, Хлоей и Кортни Кардашьян, их матерью Крис Дженнер и сводными сестрами Кайли и Кендалл Дженнер. Создаваемый ими контент будет транслироваться в США и других странах с конца 2021 года.
Сервис не стал уточнять детали о передачи.
В сентябре стало известно о закрытии шоу о жизни семьи Keeping Up with the Kardashians. Финальный сезон выйдет в начале 2021 года.
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