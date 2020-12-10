Бурунов везет Монеточку на бардовский фестиваль в трейлере «Родных»
Елена Арнольдова
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Компания Sony Pictures опубликовал трейлер фильма «Родные» с Сергеем Буруновым, Монеточкой, Ириной Пеговой и Семеном Трескуновым по сценарию Жоры Крыжовникова.
По сюжету, главный герой (Бурунов) везет семью на бардовский фестиваль, об участии в котором мечтал всю жизнь. По дороге он встречает солиста «Иванушек International» Андрея Григорьева-Апполонова, которому дочь (Монеточка) исполняет свою песню.
Режиссер проекта — Илья Аксенов («Мир! Дружба! Жвачка!»).
Премьера «Родных» в прокате состоится 11 февраля.
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