Российская киноиндустрия может потерять 23 млрд рублей из-за пандемии

Российская киноиндустрия может потерять почти 23 млрд руб. из-за пандемии в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра культуры России Максима Ксензова, выступившего на отраслевой конференции «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации».

При этом, отметил он, доля российского кино на отечественном рынке сейчас составляет больше 20%. Оцениваемые в 23 млрд руб. убытки, по его подсчетам, — это примерно 50% годового оборота. «Конечно, важно в данной ситуации не растерять достижения», — сказал он.

Также Ксензов напомнил, что российская киноиндустрия в два раза увеличила производство за последние десять лет. «За пять лет предполагается увеличить доходы киноиндустрии на 36 млрд руб. в год по сравнению с уровнем 2019 года», — рассказал о планах ведомства он.

Не менее половины этих доходов, по мнению замминистра, могут быть реинвестированы в развитие и воспроизводство индустрии без сокращения или снижения качества кинопродукции.

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