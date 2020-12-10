Алибасов мог попасть в больницу из-за обезьяны

Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил, что продюсер мог попасть в больницу из-за обезьяны.

В организме продюсера нашли медицинские препараты психостимулирующего характера, из-за передозировки которых он был госпитализирован. Семилетняя явовая макака Маша появилась в доме Алибасова в ноябре, ее оставили на время знакомые продюсера. Предположительно, она могла перемешать его лекарства в таблетнице. «Сегодня мы убедились, что это так, когда обезьяна попыталась сделать то же самое у нас на глазах. Когда мы это увидели — нам все стало ясно», — цитирует Горжанкина WomanHit.

По словам представителя продюсера, Алибасов привязался к обезьяне и ел с ней за одним столом. Сейчас за ним присматривает помощник продюсера Сергей Моцарь.

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