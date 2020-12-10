Фадеев поддержал идею закрыть «Дом-2»

Продюсер Максим Фадеев поддержал идею о закрытии телепроекта «Дом-2».

Так, в своем Instagram он опубликовал пост с критикой в адрес блогера Стаса Решетняка, более известного как Reeflay, во время стрима которого умерла его девушка.

Продюсер был возмущен тем, что Решетняк продолжил вести трансляцию, несмотря на гибель подруги. Он также осудил подписчиков Reeflay, сравнив их с «животными».

Пользователи соцсети в комментариях согласились с тем, что «мир действительно сошел с ума», и проблемы с жестокостью в интернете следует решать на государственном уровне. Подписчики подчеркнули, что начать стоит с «Дома-2».

«Согласен! На 1000000000 процентов этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери!» — написал Фадеев.

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