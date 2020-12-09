«Красу Росгвардии» Храмцову уволили из ведомства
Максимс Краюшкинс
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Победительница фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова заявила, что из-за видео в Instagram ее уволили из ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Стало больше завистников, узнали о моем хобби, занятии спортом, поэтому задались целью выжить со службы. Вот у них и получилось», — рассказала она.
При этом она признала, что причиной увольнения стала публикация, где запечатлены служебные помещения.
По ее словам, видео было снято «с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц».
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