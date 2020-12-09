Иван Дорн написал музыку для нового «Ну, погоди!»

Певец и музыкант Иван Дорн записал музыку для новых серий перезапуска мультсериала «Ну, погоди!» , сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву.

Премьера мультфильма с музыкой Дорна состоится уже этой зимой. «Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура», — сказала Слащева в эфире телеканала НТВ.

Известно, что в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Зайца озвучит телеведущий Дмитрий Хрусталев, Волка — Гарик Харламов. Голос нового главного героя Котенка выберут после всероссийского кастинга.

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