Пригожин объяснил отказ Валерии от выступления на новогоднем корпоративе

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему его супруга, певица Валерия, отказалась от выступления на новогоднем корпоративе.

В беседе с ФАН он рассказал, что у Валерии уже был оплаченный договор на 8,5 млн руб. за новогодний вечер, однако деньги пришлось вернуть. «Люди официально оплатили вечер, забронировали дату 31 декабря, но в том городе, где это намечалось (сразу говорю, что это не Москва) все мероприятия после 23 часов будут запрещены. Мы вынуждены вернуть эти деньги, это абсолютно нормальное честное с нашей стороны решение, хотя по договору половину полученной суммы мы могли не возвращать», — рассказал продюсер.

Сейчас Валерия открыта к предложениям на работу в новогоднюю ночь.

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