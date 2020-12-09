Экс-супруга Джигарханяна ответила указавшему на его мучительную смерть Петросяну

Экс-супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с «Пятым каналом» ответила юмористу Евгению Петросяну, указавшему на то, что смерть артиста была мучительной.

Петросян заявлял, что к Джигарханяну «никто не подходил» и не делал необходимые уколы. «Да, безусловно, у Евгения Вагановича правильная информация, к сожалению. Я же на это намекаю несколько лет, что он никому был не нужен. Нужны были наши деньги и наше имущество. Армен Борисович Джигарханян как человек никому был не нужен», — не сомневается Цымбалюк-Романовская.

По мнению женщины, артисту можно было облегчить последние дни перед смертью, однако за ним якобы не ухаживали. «Он лежал очень давно. Конечно, можно было его спасти, и, конечно, он мог жить в более человеческих условиях», — сказала бывшая жена актера.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская развелись в 2017 году. Актер умер 14 ноября на 86-м году жизни.

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