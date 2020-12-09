Петросян рассказал о мести Первого канала

Юморист Евгений Петросян заявил, что Первый канал якобы мстил ему за уход на другой телеканал, передает YouTube-канал «Эмпатия Манучи».

Ведущий шоу Вячеслав Манучаров заметил, что в какой-то момент Петросяна начали критиковать и высмеивать в ряде телешоу.

«У них была такая установка, извините, я об этом знаю. Их заставляли это делать. Когда я ушел с Первого канала на Россию-1, вот так мне мстили», — сказал юморист.

Некоторое время передача «Кривое зеркало» выходила сразу на двух телеканалах. «Это специально чтобы, наоборот, сгубить популярность, отвратить зрителя. Параллельно организовали статьи, в которых звучал вопрос: «Доколе можно эту мразь показывать?» — заявил Петросян.

Он объяснил, что ушел с Первого канала из-за попыток «разобрать на части» по разным программам «Кривое зеркало».

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