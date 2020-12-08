Чайковский стал самым популярным российским музыкантом у иностранцев на Spotify
Композитор Петр Чайковский стал самым популярным отечественным исполнителем у иностранных пользователей музыкального сервиса Spotify в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Произведения доступны в 100 плейлистах на Spotify. На вторую строчку рейтинга попал электронный композитор Tony Igy (Антон Игумнов), автор известного по мему с танцующими гробовщиками трека Astronomia. На третьем месте оказался дуэт Rauf & Faik (Рауф и Фаик Мирзаевы).
Также в топ-5 вошли петербургский DJ-дуэт Matisse & Sadko и диджей из Энгельса ARTY.
Spotify запустился в России 15 июля 2020 года.
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