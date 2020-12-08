Ресторану Моргенштерна грозит временное закрытие после дня рождения Дани Милохина

Ресторан рэпера Моргенштерна могут оштрафовать на сумму до 1 млн руб. или закрыть на 90 дней из-за нарушения мер профилактики коронавируса во время празднования дня рождения тик-токера и певца Дани Милохин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергея Михайлова.

Он рассказал, что нарушения были выявлены 7 декабря. В ходе мероприятия посетители ресторана нарушали масочно-перчаточный режим, а также не соблюдались требования по соблюдению социальной дистанции

Информацию о нарушениях передали в Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности ресторана, добавил Михайлов.