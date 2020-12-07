Лоза пострадал от действий крымских мошенников

Мошенники обманули музыканта Юрия Лозу на 11 тыс. руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Лоза в сентябре заявил в полицию о мошенничестве и рассказал, что хотел арендовать квартиру в Крыму. Он нашел жилье в Керчи и перевел деньги за аренду на банковский счет.

После получения денег мошенник перестал выходить на связь.

6 декабря по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», злоумышленник пока не пойман.

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