Клипы Little Big стали самыми популярными у россиян на YouTube

Клипы группы Little Big стали самыми популярными отечественными роликами у российских пользователей YouTube, сообщила пресс-служба Google.

На первом месте в топ-10 оказался клип на песню Uno, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном «Евровидении 2020». На втором другой ролик Little Big — HYPNODANCER. Кроме того, на девятое место вышел их же клип Tacos.

На третьей строчке оказались Клава Кока & NILETTO с клипом «Краш», на четвертом снова Клава Кока с роликом «Покинула чат». Пятое место у клипа «Пикачу» Mia Boyka & Егор Шип.

Шестое и седьмое место у Моргенштерна — на одной строчке расположился записанный с Элджеем Cadillac, на другой — выпущенная с Тимати El Problema.

Группа Dabro с «Юностью» заняла восьмое место рейтинга, а замкнул топ-10 Мэвл с «Холодком».

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