Лариса Голубкина госпитализирована с переломом

Актриса Лариса Голубкина в разговоре с РИА «Новости» рассказала о своей госпитализации.

80-летняя артистка попала в больницу из-за перелома ноги. «Упала, сломала ногу, нахожусь в больнице», — сообщила она.

Лариса Голубкина — народная артистка РСФСР, вдова актера Андрея Миронова. Всесоюзную известность Ларисе Голубкиной принесла роль Шурочки Азаровой из комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Кроме того, она снималась в фильмах «День счастья», «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки», «Трагедия века» и др.

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