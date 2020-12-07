Киркоров получил выговор от режиссера «Песни года»

Во время съемок концерта «Песня года» поп-исполнитель Филипп Киркоров вступил в конфликт с режиссером мероприятия Александром Ревзиным, сообщает «СтарХит».

Киркоров приехал получать дипломы фестиваля за дуэт «Ролекс» с Давой и «Романы», однако опоздал на репетицию своих номеров. За задержку Киркоров получил выговор, на который ответил резко и после высказывал недовольство за сценой. Известно, что ранее Киркоров и Ревзин поругались на «Новой волне».

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что в ходе проведения концерта «Песня года» в Москве не были соблюдены некоторые ограничительные требования.

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