Компания-организатор съемок «Песни года» ответила на слухи о нарушении COVID-ограничений

Компания-организатор съемок «Песни года» АРС прокомментировала слухи о нарушениях мер на фоне продолжающейся пандемии коронавируса в ходе проведения концерта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что на мероприятие, которое проходило в «ВТБ Арене», было продано 25% билетов, что соответствует предписаниям Роспотребнадзора.

«А сообщения в соцсетях пусть комментируют соцсети», — заявили в АРС.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что в ходе проведения концерта в Москве не были соблюдены некоторые ограничительные требования.

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