Организаторы «Песни года» не стали комментировать слухи о несоблюдении мер по COVID

Организаторы «Песни года» не прокомментировали слухи о том, что во время проведения мероприятия были допущены нарушения норм, введенных на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не комментируем слухи из интернета», — ответили агентству в пресс-службе организаторов.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что в ходе проведения концерта в Москвы были не соблюдены некоторые ограничительные требования.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 67 млн заболевших, свыше 46 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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