Организаторы концертов в Петербурге будут сообщать властям возраст и число зрителей

В Санкт-Петербурге организаторов массовых мероприятий, таких как театральные представления и концерты, обязали сообщать властям города количество зрителей и их возраст, сообщает петербургский комитет по культуре на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Заявителю (организатору) необходимо обосновать численность посетителей мероприятия и информировать об их возрасте», – указано в сообщении комитета.

В комитете напомнили, что с 1 декабря численность зрителей не должна превышать 25% от максимальной вместимости зала, а с 4 декабря запрещено посещение концертов и спектаклей лицами младше 16 лет из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции.

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