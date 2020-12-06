Российскому рок-музыканту Петру Мамонову запретили въезд на Украину
Катерина Медведева
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Российскому рок-музыканту Петру Мамонову на три года запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 декабря в аэропорту «Борисполь» были остановлены два россиянина во время оформления пассажиров авиарейса из Турции.
«Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы «Звуки Му», актер и радиоведущий», — рассказали в ведомстве.
По данным источника агентства, речь идет о рок-музыканте Петре Мамонове.
Отмечается, что граждане России ранее посещали Крым, поэтому им было отказано в пересечении границы и на три года запрещен въезд в страну.
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