Россияне назвали лучших актеров последнего десятилетия

Россияне выбрали зарубежных и российских актеров, которые оказали наибольшее влияние на кинематограф за последнее десятилетие. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.

Большинство респондентов назвали лучшим актером десятилетия Леонардо ДиКаприо. В пятерку лидеров также вошли Джонни Депп, Роберт Дауни — младший, Брэд Питт и Джеки Чан.

Среди актрис опрошенные выделили Анджелину Джоли. Значительно от Джоли отстали Джулия Робертс, Кристен Стюарт и Скарлетт Йоханссон.

Российские представители кинематографа были оценены отдельно. Первое место среди мужчин поделили Константин Хабенский и Александр Петров, второе — Сергей Безруков и Данила Козловский.

Лучший российской актрисой респонденты назвали Светлану Ходченкову. Также в первые места рейтинга вошли Чулпан Хаматова, Екатерина Климова и Елизавета Боярская.

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