Концерт Zivert в Красноярске проверят на соблюдение мер по COVID-19
Роспотребнадзор проверит нарушения на концерте певицы Юлии Zivert в Красноярске после публикаций в соцсетях об отсутствии масок у зрителей и несоблюдении социальной дистанции.
«Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю выясняются обстоятельства проведения 04.12.2020 в Красноярске в концертном зале Гранд Холл Сибирь концерта Юлии Zivert» — говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.
Если специалисты выявят нарушения требований по профилактике коронавируса, то будут приняты «соответствующие меры реагирования».
Ранее в сети зрители сообщили о несоблюдении мер по коронавирусу — в зале было много людей, не все были в масках и соблюдали социальную дистанцию.
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