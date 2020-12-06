Концерт Zivert в Красноярске проверят на соблюдение мер по COVID-19

Роспотребнадзор проверит нарушения на концерте певицы Юлии Zivert в Красноярске после публикаций в соцсетях об отсутствии масок у зрителей и несоблюдении социальной дистанции.

«Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю выясняются обстоятельства проведения 04.12.2020 в Красноярске в концертном зале Гранд Холл Сибирь концерта Юлии Zivert» — говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

Если специалисты выявят нарушения требований по профилактике коронавируса, то будут приняты «соответствующие меры реагирования».

Ранее в сети зрители сообщили о несоблюдении мер по коронавирусу — в зале было много людей, не все были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

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