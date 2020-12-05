Том Круз планирует полететь в космос для съемок финала «Миссия: невыполнима»

Американский актер Том Круз рассчитывает отправиться в космос для съемок в фильме «Миссия: невыполнима». Об этом информирует издание Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что звезда Голливуда не против потратить крупную сумму денег на осуществление своего плана и уже ведет переговоры об этом с представителями Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). По данным издания, Крузу якобы ответили, что организовать это вполне возможно.

Ранее компания Space Shuttle Almanac разместила на своей странице в Twitter путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. В плане присутствовала «туристическая поездка» на корабле Илона Маска Crew Dragon, запланированная на октябрь 2021 года. Пассажирами-туристами значились актер Том Круз и режиссер Даг Лайман.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названо время отправки Тома Круза в космос