В Москве опечатали Adrenaline Stadium после концерта группы «Кипелов»

Концертную площадку Adrenaline Stadium в Москве опечатали за нарушения мер по коронавирусу на концерте группы «Кипелов». Об этом сообщает столичный оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.

»Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium за нарушения антиковидных мер на концерте группы «Кипелов», — говорится в публикации.

Отмечается, что клубу придется заплатить штраф до 500 тысяч рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток.

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