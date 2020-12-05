Боярский назвал Д'Артаньяна отрицательным героем

Актер Михаил Боярский назвал своего персонажа Д'Артаньяна из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» отрицательным героем. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «ЗАНГАЛИС & К».

Артист отметил, что предпочитает не играть сугубо положительных героев.

«Д'Артаньян уж не положительный же герой, правда? Убийца самый настоящий! В день по пять трупов! Если он и положительный [герой], то с большим количеством отрицательных качеств», — сказал Боярский.

Он также раскритиковал идею создать продолжение картины «Д'Артаньян и три мушкетера». Он считает, что «в одну реку нельзя войти дважды».

«Но детей кормить надо, семью кормить надо, деньги зарабатывать надо. Не только артистам, но и обслуживающему персоналу… Все хотели, конечно, как лучше, никто не хотел сняться плохо. Но результата такого уже не было», — поделился Боярский.

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