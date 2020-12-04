Движение Black Lives Matter стало самым влиятельным явлением в искусстве

Движение против полицейского произвола и расовой дискриминации Black Lives Matter стало лидером рейтинга из ста самых влиятельных явлений в мире искусства в 2020 году по версии журнала ArtReview.

Впервые первое место заняло движение, а не персона. По мнению авторов топ-100, Black Lives Matter стало причиной множества перемен в мире искусства и символом признания расовой справедливости.

Кроме того, оно повлияло на весь список: второе место занял индонезийский коллектив ruangrupa, на четвертом месте оказалось движение против гендерного насилия #MeToo.

Движение Black Lives Matter было основано еще в 2012 году, а после убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда вышло на пик популярности.

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