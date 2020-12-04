Стендап о Джордже Флойде стал самым популярным видео года на YouTube
Александра Лисица
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Получасовой стендап о смерти афроамериканца Джорджа Флойда и правах человека стал самым просматриваемым на YouTube видео 2020 года, сообщает Deadline.
Ролик просмотрели почти 30 млн раз. Второе место занял мануал инженера Марка Роббера о том, как сделать кормушку для птиц с защитой от белок, третье — пародия актеров Алека Болдуина и Джима Керри на дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена.
Самым популярным музыкальным роликом стал клип на песню Life is good Дрейка и рэпера Future.
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